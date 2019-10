Exclusief voor abonnees Mensensmokkelaars stopten ermee omdat benzine te duur was 10 oktober 2019

00u00 0

Drie Albanezen en een Libanees riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 6 jaar en 1,2 miljoen euro aan boetes. In nog geen jaar tijd zouden ze 112 transmigranten - enkel mannen - naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben, met een vraagprijs van 14.500 euro voor een plekje in de bestuurderscabine. "Enkel in november vielen de activiteiten wat stil door de hoge brandstofprijzen in Frankrijk", stelde procureur Frank Demeester. De vier werden in december gearresteerd bij zes huiszoekingen in heel Vlaanderen. Op 23 oktober wordt de zaak voortgezet. (SDVO)