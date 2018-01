Mensensmokkelaars krijgen 72.000 euro boete 00u00 0

Drie Irakese twintigers kregen elk 30 maanden cel en liefst 72.000 euro boete, de helft met uitstel, voor feiten van mensensmokkel langs de E40. In de nacht van 9 op 10 februari voerde de politie een controle uit op de snelwegparking in Mannekensvere. Ze zagen hoe drie mannen heen en weer tussen de vrachtwagens liepen. Negen vluchtelingen, waaronder een peuter van amper 3 jaar oud, wachtten intussen achter een muurtje. "De smokkelaars vonden blijkbaar geen geschikte vrachtwagen, want drie uren later kwam een Opel Zafira de negen vluchtelingen weer ophalen", stelde procureur Frank Demeester. De politie kwam tussen en kon de drie smokkelaars in de boeien slaan. Ze verklaarden tijdens hun verhoor dat de illegalen familie waren. De onderzoeksrechter vond dat er onvoldoende bewijzen waren om de Irakezen aan te houden en liet hen beschikken, maar de procureur dacht er anders over. Ze werden bij verstek veroordeeld en kregen de onmiddellijke aanhouding aan hun been.

