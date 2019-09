Exclusief voor abonnees Mensensmokkelaars gevat in Gentse haven 28 september 2019

00u00 0

De Belgische en Engelse politie hebben 15 verdachten van mensensmokkel opgepakt in een grootschalig onderzoek naar een smokkelbende die Albanezen overbracht naar het Verenigd Koninkrijk. Ze maakten gebruik van verborgen plaatsen in wagens of smokkelden mensen in samenspraak met vrachtwagenbestuurders. In België werden twaalf verdachten opgepakt, in Engeland twee en in Duitsland één, aldus de federale politie. De bende opereerde vooral in het Gentse en gebruikte een hotel in de Gentse haven als logeerplaats in afwachting van de oversteek.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis