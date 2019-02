Mensensmokkelaar riskeert 768.000 euro boete 26 februari 2019

Een proces tegen 16 mensensmokkelaars is gisteren voor de correctionele rechtbank in Gent van start gegaan. Het gaat om de Belgische cel van een internationale bende die voertuigen liet ombouwen om zoveel mogelijk vluchtelingen te verbergen. Zo smokkelden ze 'stapels' vluchtelingen in inhumane omstandigheden naar het Verenigd Koninkrijk. Eén van de vermeende kopstukken van de bende, de 42-jarige Bulgaar A.L, werd eind december nog overgeleverd door de Bulgaarse overheid. Hij riskeert nu een celstraf van 8 jaar en een boete van 768.000 euro. Bovendien wil het parket een bedrag van 135.600 euro aan winsten uit de illegale handel verbeurd verklaard zien. Ook A.M.D. - volgens het parket de tweede in rang van de Belgische afdeling - riskeert een boete van 120.000 euro en 5 jaar celstraf. Boven zijn hoofd hang bovendien de verbeurdverklaring van 22.000 euro aan winsten uit mensensmokkel. Het proces is het resultaat van een internationaal onderzoek waar ook Frankrijk, Nederland, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk bij betrokken zijn. (JDG)

