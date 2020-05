Exclusief voor abonnees Mensenrechtenhof geeft België gelijk 06 mei 2020

00u00 0

Ons land krijgt gelijk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het fel besproken dossier waarin voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de regering weigerden visa te geven aan een gezin uit het Syrische Aleppo. De familie probeerde via de Belgische ambassade in Beiroet (Libanon) een visum aan te vragen, om zo naar België te kunnen vliegen en hier een asielaanvraag in te dienen. Een bevriende familie was bereid ze op te vangen. Maar België weigerde, omdat visa daarvoor niet dienen en zo iedereen via ambassades asiel kan aanvragen. Elf landen sloten zich aan bij België en zij krijgen nu gelijk. Francken reageert opgetogen in een reeks tweets. "Wekenlang werd ik door de media, juridische en politieke wereld uitgespuwd omdat ik de hallucinante uitspraak van de RVV-rechter (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, red.) weigerde uit te voeren. We wonnen alles." (IVDE)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen