Mensenrechtenhof buigt zich over euthanasiezaak tegen ons land 09 januari 2019

00u00 0

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg buigt zich over een euthanasiezaak tegen België. Tom Mortier stapte naar het Hof nadat zijn moeder Godelieve De Troyer in 2012 euthanasie had gekregen van oncoloog Wim Distelmans wegens depressie. Het Hof zal onderzoeken of de Belgische staat delen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden. Volgens Mortier schoot België tekort in het beschermen van het leven van zijn moeder en gebeurde er geen grondig onderzoek naar haar dood. "Dit was een vrouw die onder de zorg stond van een psychiater en volgens de medische definities een kwetsbaar persoon was", aldus één van de advocaten van Mortier. "De staat had de plicht om haar te beschermen, maar deed dat niet." De 64-jarige De Troyer worstelde jaren met depressies. Toen haar eigen dokter weigerde om in te gaan op haar verzoek tot euthanasie, richtte ze zich tot andere artsen, onder wie Distelmans, die ook voorzitter is van de Federale Euthanasiecommissie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN