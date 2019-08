Exclusief voor abonnees Mensenrechtenactiviste Rosa Parks is nu ook een Barbie 29 augustus 2019

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel heeft twee nieuwe Barbiepoppen op de markt gebracht, geïnspireerd door vrouwelijke rolmodellen. Het gaat om de mensenrechtenactiviste Rosa Parks (foto) en de eerste Amerikaanse astronaute Sally Ride. De Barbies maken deel uit van de 'Inspiring Women Series' die Mattel in 2018 opstartte, en ze lijken sterk op hun grote voorbeeld. Rosa Parks bijvoorbeeld, bekend van haar verzetsdaad in 1955 waarbij ze haar plekje in de bus weigerde af te staan aan een blanke, draagt een brilletje en bloemenjurk. De pop die Sally Ride voorstelt, is gekleed in een blauw astronautenuniform, en draagt een headset en helm met Amerikaanse vlag. Vorig jaar bracht Mattel al hulde aan onder anderen kunstenares Frida Kahlo en vliegtuigpionier Amelia Earhart.

