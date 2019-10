Exclusief voor abonnees Mensenmokkelaar Mawda opgepakt in Nederland 24 oktober 2019

De man die het mensensmokkeltransport van de doodgeschoten Iraaks-Koerdische peuter Mawda georganiseerd zou hebben, is opgepakt in Nederland. Volgens de Bergense procureur-generaal Ignacio de la Serna zat de Syriër zelf niet in het busje dat met dertig migranten, onder wie het gezin van het 2-jarige meisje, onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk. Een politieagent vuurde tijdens de achtervolging van de witte camionette op de E42 een schot af. De kogel doorboorde het busje en kwam in de wang van Mawda terecht, waarna het meisje overleed.

