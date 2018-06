Mensen met beperking zoeken 'festivalbuddy' 06 juni 2018

Vier op de tien mensen met een handicap voelen zich niet aanvaard in de maatschappij, zo blijkt uit een studie van de UGent. De organisatie Hart voor Handicap wil daar iets aan veranderen. Voor het project 'De Genereuzen' worden mensen met een beperking gekoppeld aan mensen zonder beperking om samen festivals te bezoeken als Suikerrock, Pukkelpop, Nostalgie Beach... Niet in de rol van zorgverlener of hulpbehoevende, wel om samen een leuke tijd te beleven. De actie is het eerste initiatief van 'De Genereuzen'. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.degenereuzen.be.