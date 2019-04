Exclusief voor abonnees Menselijke resten in valies zijn van kleine man tussen 25 en 40 jaar 20 april 2019

De menselijke resten die donderdag in een valies gevonden werden in het Naamse Senzeille zijn van een man tussen 25 en 40 jaar. Dat zegt de procureur des Konings van Namen. De schatting over het geslacht en de leeftijd werd gemaakt op basis van het gebit van het slachtoffer. Er zijn tot nu toe geen sporen van geweld ontdekt op het lichaam, maar de resten zullen nog verder worden onderzocht. De man was 1,65 meter en moet ongeveer een jaar geleden overleden zijn. Uit het onderzoek blijkt nog dat het lichaam in één stuk in de koffer werd gestopt. Het parket gaat de gevonden elementen nu vergelijken met de databanken van vermiste personen in België en Frankrijk. De speurders hebben ook bruikbaar DNA kunnen verzamelen. (SRB)

