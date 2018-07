Mens en machine smelten samen in 3D Kraftwerk 16 juli 2018

Een futuristisch gezicht bij de vier statige Duitsers van Kraftwerk. Iedereen op het festivalterrein droeg een witte 3D-bril, die werd uitgedeeld vlak voor het optreden. De electropioniers zorgden met hun 3D-show - die ze eerder al opvoerden in New York, Londen, Tokio, Parijs, Berlijn en Bilbao - voor een primeur op Werchter-bodem. Door het kartonnen brilletje kwamen alle computerachtige visuals tot leven in combinatie met hun muziek. Mens en machine werkten nog nooit zo goed samen als op TW Classic.

