Meniscus houdt Berings weg uit EK indoor Atletiek 27 februari 2019

Eline Berings moet geblesseerd afhaken voor het EK atletiek indoor in Glasgow dit weekend. Zij liep een scheurtje in de meniscus op. "Op het BK vorig weekend kreeg ik last van mijn knie en die blessure verergerde", zegt Berings. Vandaag ondergaat ze een ingreep aan de meniscus in de hoop weer fit te zijn voor het zomerseizoen. De 32-jarige Berings zou op het EK deelnemen aan de 60m horden. Op die afstand behaalde ze tien jaar geleden, in Turijn, goud met een Belgisch record (7.92). Na het afhaken van Berings blijven in de Belgische selectie nog zeven individuele atleten over en de twee aflossingsploegen 4x400 meter bij de mannen en vrouwen. (BF)