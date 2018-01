Menen zonder druk in Estland 00u00 0

In de eerste ronde van de Challenge Cup kende Menen geen problemen met Schönenwerd. Na twee zeges tegen de Zwitsers mogen Jelle Sinnesael en zijn maats zich opmaken voor een zwaardere opdracht tegen Pärnu. De Esten schakelden in de vorige ronde het Cypriotische Pafos uit en toonden twee seizoenen geleden al dat ze een taaie klant kunnen vormen. Menen verloor toen kansloos de heenwedstrijd in Estland, maar sloeg nadien in eigen zaal terug met winst in de golden set. Een misstap vanavond is niet dramatisch omdat de grensjongens eind januari nog een terugmatch in de Vauban afwerken. Voor libero Bernardo Silva wordt het straks zijn debuut in Europa. (MPM)

