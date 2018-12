Menen - Zoersel 3-0 25-22, 25-20, 25-17 29 december 2018

Een experimenteel Menen - met Stuer als aanvaller, Maddens aan de spelverdeling en Bille in de liberolrol - zag hoofdaanvaller De Vries vlot scoren in het eerste bedrijf. Zoersel - zonder Oprins - bood meer weerwerk na de kampwissel en het zou pas na de 21-20 de teugels moeten lossen. De West-Vlamingen domineerden weer in het derde spel via een zeer aanwezige Vandecaveye en coach Peris gunde Libert van de tweede ploeg ook nog wat speelgelegenheid toen de zege zo goed als binnen was. (MPM)

