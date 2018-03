Menen voor onmogelijke opdracht tegen Olympiakos 01 maart 2018

Na de 1-3-nederlaag uit de heenmatch lijkt de klus voor Menen onmogelijk tegen Olympiakos. De Grieken kochten in het tussenseizoen een topploeg bijeen (met onder meer de Nederlandse international Jeroen Rauwerdink) en worden straks kampioen in hun vaderlandse competitie. Ook in Europa willen ze graag met de eindzege pronken. Als Menen bij de laatste vier wil eindigen, dan moet het straks in Griekenland met 0-3 of 1-3 winnen én de bijkomende golden set naar zijn hand zetten. Menen zal dat zonder zijn kapitein Sinnesael moeten doen, want de middenman liep een infectie op en bleef in België achter. (MPM)

