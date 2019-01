Menen verrast kampioen in thriller 24 januari 2019

Een dunbevolkte zaal, maar wel meteen animo met Dejonckheere die uitpakte met een knappe redding bij het openingspunt. De thuisploeg leek nadien stevig te reageren, maar het zakte na de 7-5 helemaal in mekaar. Vooral in receptie flaterde Menen te vaak om Roeselare in het vizier te houden. De snoeiharde ace van Tuerlinckx bij 14-20 bezegelde het Meense lot in set één. De Vries herpakte zich helemaal na een flauwe start en zette zijn ploeg op 10-7, ook de ingevallen Ver Eecke deed zijn duit maar al te graag in het zakje. Menen zo naar een deugddoende gelijkmaker en dat gaf ook in het derde spel de nodige zuurstof: 5-1. Demirovic leek niet af te stoppen en de bezoekers lieten zich geregeld op foutjes betrappen. Ze keerden nog terug tot 17-17, alvorens de teugels weer te lossen. Set vier bood spankracht, bitsigheid aan het net en een rode kaart voor Tuerlinckx. Toch bleef Roeselare onder die omstandigheden koel genoeg om een tiebreak uit de brand te slepen, die het na een thriller verloor. (MPM)

