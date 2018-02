Menen underdog tegen Griekse nummer één 14 februari 2018

Na twee relatief bescheiden tegenstanders (Schönenwerd uit Zwitserland en het Estse Pärnu) begint het echte Europese werk voor Menen vanavond in de kwartfinales van de Challenge Cup tegen Olympiakos Piraeus. Met 16 opeenvolgende zeges domineren de Grieken hun competitie en ze sloegen zaterdag na een 3-1-zege tegen PAOK (met Red Dragon Matthias Valkiers) een kloof van tien punten. De toekomstige Griekse kampioen investeerde in het tussenseizoen in internationals als Rauwerdink (Nederland), Aleksiev (Bulgarije), Böhme (Duitsland), Drzyzga (Polen) en Oivanen (Finland) en wil daarmee ook Europees een gooi doen naar de hoofdprijs. (MPM)