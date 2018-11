Menen op zucht van halve finale VOLLEYBAL | Beker van België 13 november 2018

00u00 0

Derde confrontatie voor Menen tegen Gent op één week tijd. In de vorige duels trok de grensploeg telkens aan het langste eind. Meer nog: de jongens van Ratko Peris gaven daarin geen enkele set prijs. De 0-3-bekerzege van vorige week zet Menen in een zetel. Vanavond hebben Sinnesael en zijn maats genoeg aan twee sets om zich te kwalificeren voor de halve finales tegen vermoedelijk Aalst. Gent-coach Jan Van Huffel kampt met bezettingsproblemen. Konings en Bormans zijn allicht nog niet inzetbaar, terwijl Ahyi wel terugkeert uit blessure. "De competitie is voor ons prioritair, maar we willen ons vanavond wel tonen", zegt Van Huffel. (MPM)