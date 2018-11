Menen met één been in volgende ronde 07 november 2018

Met Stuer, De Vries en Andriessen startten de bezoekers met drie ex-spelers van Gent. Menen zorgde snel voor kloofje van drie punten. Gent bracht op 15-15 de bordjes in evenwicht. Jente De Vries zorgde met 8 op 11 aanvallen en een servicereeks voor winst in de openingsset. In set twee bleven de beide teams tot 10-10 in elkaars buurt. Gent vond te weinig oplossingen in aanval en na 16-20 pakte Menen ook deze set. Met Van Schie als opposite en Dedeyne als hoekaanvaller trachtte coach Van Huffel de bakens te verzetten. Met succes en een 12-9-voorsprong voor Gent. Een misverstand in de Gentse verdediging zorgde voor een 16-16-tussenstand. Dat was het breekpunt, want Menen zit na deze 0-3-zege met één been in de volgende bekerronde. (WVM)

