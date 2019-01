Menen laat spelers gaan 15 januari 2019

Volleybal

Het bestuur van Menen, dat voor financieel moeilijke tijden staat nu voorzitter en geldschieter Pierre Vandeputte afhaakt, liet weten dat de zes spelers die nog onder contract liggen in het tussenseizoen mogen uitkijken naar een andere ploeg als er geen nieuwe hoofdsponsor komt. Het gaat over Stuer, De Beul, Vandecaveye, Ver Eecke, De Vries en kapitein Sinnesael. Indien ze echter geen andere club vinden, mogen ze blijven en worden ze correct uitbetaald. Sinnesael (33) denkt al aan het leven na zijn actieve loopbaan als speler. Hij wordt vanaf vanavond trainer bij Marke-Webis B in eerste divisie en combineert dit met zijn rol als kapitein bij Menen. (MPM)