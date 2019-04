Exclusief voor abonnees Menen gaat verder op het hoogste niveau 01 april 2019

Goed nieuws uit Menen, dat een verlengd verblijf in de hoogste afdeling aankondigde. Menen kwam begin dit jaar in de problemen toen voorzitter en geldschieter Pierre Vandeputte na 20 jaar de handdoek gooide. Het einde van de club leek daardoor nabij. Ondertussen werd een werkgroep rond ex-manager Anne Verhelst en sponsor Jan Desmet opgericht die al 80% van het budget (350.000 euro) voor volgend seizoen bij mekaar raapte. Voor de club biedt dit garanties voor een doorstart met een nieuwe vzw. Er is nog geen voorzitter aangesteld. Menen past wel voor een Europees avontuur volgend seizoen. De club ziet ook af van de organisatie van een BK-manche beachvolley in juli. (MPM)