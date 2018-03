Menen-coach Peris haalt uit naar Liga: "Dit slaat nergens op" 07 maart 2018

00u00 0

De kwalificatiepoules voor de play-offs kunnen vanavond in een definitieve plooi vallen. Maaseik (thuis tegen Borgworm) en Roeselare (thuis tegen VH Leuven) zijn zeker van de groepswinst als ze respectievelijk één en twee punten pakken. Meer spanning in de derde poule met Menen en Aalst, die vanavond onder mekaar uitvechten wie de leiding neemt. Al levert die positie eigenlijk weinig op, want het ziet ernaar uit dat ook de nummer twee uit die groep zich samen met de leiders kwalificeren. Menen kan straks in eigen zaal revanche nemen voor de 3-2-nederlaag van zaterdag in Oost-Vlaanderen. De grensjongens kwamen goed weg met een punt, want ze liepen 21 keer tegen een Aalsters blok en bleven qua aanval steken op 37%. "Als je na zo'n slechte wedstrijd toch nog een deftig resultaat haalt, dan moet je misschien toch tevreden zijn", vindt Jelle Sinnesael. De kapitein herleefde in de Ajuinenstad met 18 gescoorde punten na de korte rustperiode die hij noodgedwongen inlaste.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Menen

sport

sportdiscipline

volleybal

Aalst