Menen aast op revanche in Aalst 15 december 2018

Blikvanger op de eerste speeldag van de terugronde is het duel tussen nummer drie Lindemans Aalst en nummer vier Menen. Beide teams stonden afgelopen woensdag al tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker. Na een felbevochten eerste set haalden de Oost-Vlamingen het met 0-3. Menen heeft in de terugwedstrijd in Schotte dan ook een half mirakel nodig om zich te plaatsen voor de finale. Kapitein Jelle Sinnesael en co zijn vanavond ongetwijfeld gebrand op revanche voor het verlies in de beker. Aalst van zijn kant wil puntenverlies vermijden om in het spoor te blijven van Roeselare en Maaseik. Koploper Roeselare wacht een niet te onderschatten trip naar Zoersel, terwijl Maaseik het bezoek krijgt van Gent. (BDT)

