Mendy (nog steeds) enige afwezige 09 juli 2018

00u00 0

Na de succesvolle kwartfinale tegen Uruguay werkten de Fransen het afgelopen weekend twee veldtrainingen af. Bij de eerste daarvan werden enkel de invallers en bankzitters op het veld verwacht in Istra. Benjamin Mendy stuurde als enige zijn kat. De linksachter van Manchester City heeft sinds begin vorige week last van een verrekking aan de bil. De ploegmaat van Vincent Kompany is bij de Fransen de pechvogel van dienst, want door een gebrek aan matchritme na een zware knieblessure mocht hij op dit WK nog geen enkele keer starten. Ook tegen België zal Lucas Hernández (Atlético) zijn plaats innemen. Voorts wordt verwacht dat Blaise Matuidi - geschorst tegen Uruguay - zijn plek in de basiself zal heroveren. De Juventus-middenvelder houdt Corentin Tolisso (Bayern) uit de ploeg. Een tactische keuze van Deschamps, die op links meer waarde hecht aan de werkkracht van Matuidi dan aan de offensieve impulsen van Tolisso. (MGA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN