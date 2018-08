Memorial eert Europese medaillewinnaars 30 augustus 2018

Elf Europese kampioenen krijgen morgen, zoals beloofd, een ererondje op de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion. Tijdens de EK's atletiek, zwemmen, artistieke gymnastiek en wielrennen in augustus gingen de Belgen met in totaal 19 medailles aan de haal. Voor Memorial-baas Wilfried Meert het signaal om alle medaillewinnaars uit te nodigen op het jaarlijkse atletiekfeest in Brussel. Dat deed hij eerder ook al na de Spelen van Rio in 2016.

