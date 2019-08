Exclusief voor abonnees Memorabel debuut voor Vranckx (16) en Bouzian (19) 10 augustus 2019

00u00 0

'In youth we trust', aldus de slogan van Anderlecht. Maar ook bij KV Mechelen mochten twee youngsters gisteren debuteren in 1A. Aster Vranckx (16), die eerder zijn profdebuut maakte in de Supercup, viel in voor de zieke Van Cleemput. "Een zware match, maar het was fantastisch", glimlachte hij. "Het was even schrikken toen de coach me riep. Al snel besefte ik dat dit hét moment was. Ik moest me bewijzen." De middenvelder genoot zijn opleiding in Mechelen, dat hem op zijn dertiende wegkaapte bij Woluwe-Zaventem. Hij maakt pas sinds dit seizoen deel uit van de A-kern. Piepjong is hij, maar 't is geen knaapje. Sterke en grote kerel (1m83). Zo jong en al debuteren op het veld van Anderlecht, het doet denken aan Tielemans of Praet. "Daar droom ik van. (grijnst) Al kijk ik vooral op naar Moussa Dembélé." Racing Genk en Club Brugge toonden vorig jaar al interesse, maar Malinwa reageerde snel door hem onder contract te leggen. "KV ligt mij qua speelstijl. Hard werken en alles geven."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis