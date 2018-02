Memoires Michele Obama zijn miljoenenbusiness 27 februari 2018

'Becoming', de biografie van Michele Obama, sprong gisteren meteen in de top 20 van Amazon.com nadat bekend raakte dat het boek op 13 november in de rekken zal liggen. Het moeten de duurste memoires ooit worden, nadat Michele en Barack Obama een recordbedrag bedongen voor hun biografieën. Meer dan 50 miljoen euro, 65 miljoen dollar krijgen ze samen. De ex-president heeft zijn teksten nog niet af. Eerst mag Michele (54) vertellen hoe ze als meisje uit het zuiden van Chicago de allereerste zwarte First Lady van de VS werd. "Bij het schrijven van dit boek kreeg ik voor het eerst de ruimte om daar eerlijk over na te denken. Dat was een diepe, persoonlijke ervaring. Ik hoop dat mijn verhaal anderen inspireert om te worden wie ze willen zijn", zegt ze in een statement op Twitter. Fans die alles uit de mond van Michele willen horen, kunnen het Engelstalige audioboek bestellen. Dat is integraal door haar ingelezen. Nog opmerkelijk is dat 'Becoming' simultaan in 24 talen gepubliceerd wordt, van Arabisch tot Zweeds. (idv)

