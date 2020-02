Exclusief voor abonnees Melodrama in Zuid-Frankrijk VOORGELEZEN 01 februari 2020

Schuldgevoel, ziekte, verlies, boetedoening en gemiste kansen: aan kommer en kwel geen gebrek in Julien Sandrels 'Een ander leven'. Bleef de meligheid in zijn succesdebuut 'De droomlijst' nog enigszins binnen de perken, dan mikt de opvolger onbeschaamd op de traanklieren, met een verhaal dat je eerder in een fifties-Hollywoodfilm verwacht dan een moderne roman van een jonge Franse bestsellerschrijver. Te veel verklappen zou zonde zijn, behalve dat alles draait rond twee tweelingzussen die bij de geboorte werden gescheiden, elkaar bij toeval terugvinden, en op een dag - om redenen die te gek zijn voor woorden - van identiteit wisselen. Aanvankelijk houden Romanes geestige hersenspinsels de plot aardig overeind. Maar zodra ze in Juliette verandert (en ook pa's verhaal een plek krijgt), neemt 'Een ander leven' zodanig veel groteske bochten dat het wat gênant wordt. Maar half geslaagd dus, Sandrels poging tot een 21ste-eeuws melodrama.

