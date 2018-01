Melkweg 20 januari 2018

Heeft u het woord 'Melkweg' als die verzameling van 200 miljard sterren, stof en moleculaire gaswolken ook altijd wat vreemd gevonden? Het is allemaal de schuld van de oude Grieken. Volgens hun legende had de god Zeus zijn baby Heracles aan zijn vrouw Hera gegeven om melk van de borst te krijgen. Maar omdat Hera niet de moeder was, duwde zij het kind ruw van zich af waarna de moedermelk in het wild spoot. Uit die rondvliegende melk ontstond volgens de Grieken ons sterrenstelsel dat zij de galaktikos kyklos doopten, wat letterlijk 'melkachtige cirkel' betekent. Via een omweg in het Latijn via lactea, of letterlijk 'melkweg', raakte de term zo tot bij ons. In het Engels hield men het bij galaxy. (StV)

