Meldingen van bitcoinfraude pieken 4 miljoen euro 22 augustus 2018

Sinds begin dit jaar zijn er al voor 4 miljoen euro meldingen binnengekomen van fraude met bitcoin. Het aantal meldingen in Vlaanderen is fors gestegen na de lancering van een waarschuwingscampagne in juni. Van gemiddeld 46 aangegeven fraudegevallen per maand in het voorjaar ging het naar 58 in juni en 234 in juli. De meeste gedupeerden melden dat ze opgelicht zijn nadat ze hebben ingetekend op beleggingen in bitcoin of andere cryptomunten. Later merken ze dat ze hun geld nooit kunnen recupereren of dat ze niets meer horen van het bedrijf waarbij ze hebben belegd.

