Melania Trump weekje in ziekenhuis na nieroperatie 15 mei 2018

Melania Trump, de vrouw van de Amerikaanse president, moet een weekje in het ziekenhuis blijven na een operatie aan haar nieren. Dat heeft haar woordvoerder gemeld. De 48-jarige first lady werd gisterochtend in het militaire Walter Reed-ziekenhuis in Washington opgenomen. Volgens persbureau AFP gaat het om een goedaardige aandoening, maar was een medische ingreep wel nodig. President Trump bleef tijdens de operatie van zijn vrouw in het Witte Huis, maar plant wel een bezoek. "Alles is vlot verlopen, en er zijn geen complicaties", klonk het nog in de officiële mededeling.