Melania Trump eist ontslag topvrouw Witte Huis 15 november 2018

De Amerikaanse first lady Melania Trump houdt zich doorgaans afzijdig over het beleid van haar man, maar nu heeft ze zich toch danig gemoeid in het Witte Huis. Melania eist het ontslag van Mira Ricardel, de plaatsvervangende nationale veiligheidsadviseur. "Ze verdient het niet langer om voor het Witte Huis te werken", zei Melania's woordvoerster. Blijkbaar zou er onenigheid zijn ontstaan tussen Ricardel en Melania Trump tijdens de Afrika-trip van de first lady - haar eerste soloreis als presidentsvrouw. 'The Washington Post' meldt dat Ricardel wel vaker botst met medewerkers.