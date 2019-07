Exclusief voor abonnees Melania Trump, de vogelverschrikker 08 juli 2019

Nadat standbeelden van Cristiano Ronaldo en Diego Maradona de lachers op de hand hadden gekregen, is het nu de beurt aan Melania Trump om door de grond te zakken. In haar Sloveense geboortestad Sevnica staat sinds vrijdag een houten standbeeld, maar niet iedereen is even enthousiast. "Vogelverschrikker", dat is de meest gebruikte beschrijving op het internet voor het standbeeld van een in een blauw pak en laarzen gehulde Melania. Er is inderdaad veel verbeelding nodig om in het houten beeld de trekken van het voormalige topmodel te ontwaren.

