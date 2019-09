Exclusief voor abonnees Melania onder vuur door 9/11-jas 14 september 2019

De jas die de Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump op een 9/11-herdenking droeg, heeft op Twitter een kleine rel ontketend. Critici menen in het stiksel op haar marineblauwe Hervé Pierre-jas namelijk de beeltenis te herkennen van... een vliegtuig dat in een wolkenkrabber vliegt. De foto werd vorig jaar al gemaakt op 11 september, tijdens het Flight 93 National Memorial in Pennsylvania, maar Donald Trump postte hem pas dit jaar. Het Witte Huis noemt de controverse over het stiksel 'belachelijk'. (SPK)

