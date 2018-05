Melania maakt comeback... en pleegt meteen weer plagiaat 09 mei 2018

00u00 0

Het was even stil rond Melania Trump, maar in de Rose Garden van het Witte Huis heeft de Amerikaanse first lady haar project 'Be Best' voorgesteld. Het gaat om een initiatief dat onlineveiligheid voor kinderen onder de aandacht moet brengen. Alleen lijkt het boekje verdacht veel op een publicatie die president Barack Obama vier jaar geleden uitbracht. De covers zien er hetzelfde uit, alleen de symbooltjes die een smartphone moeten voorstellen, zijn in Melania's versie een klein beetje veranderd zodat ze meer op iPhones lijken. In 2016 zorgde Melania al voor hoongelach toen ze tijdens de Republikeinse conventie een vroegere conventiespeech van Michelle Obama bijna letterlijk overnam.