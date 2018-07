Melania en Brigitte verwend met chocolade en klassieke muziek 12 juli 2018

Terwijl hun partners het hoge woord voerden tijdens de top in Brussel werden de first lady's en gentlemen van de 29 NAVO-leiders gisteren in de watten gelegd. Als volleerde gastvrouwen stelden de vriendin van premier Charles Michel, en Ingrid Schulerud, echtgenote van NAVO-baas Jens Stoltenberg, een mooi programma samen. Melania Trump en Brigitte Macron volgden zij aan zij een klassiek concert in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Verder konden de partners gisteren ook proeven van Belgische chocolade en een hoedententoonstelling bijwonen. Vandaag staat er een bezoek aan het gerestaureerde maar nog niet voor het publiek geopende Afrikamuseum in Tervuren op de agenda.