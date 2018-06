Melania blijft (alweer) thuis 05 juni 2018

De Amerikaanse first lady zal niet meegaan naar de G7-top deze week, zo werd bevestigd. Ook de langverwachte top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un - die op 12 juni om 9 uur 's ochtends in Singapore zal doorgaan, zo raakte gisteren bekend - laat Melania Trump aan zich voorbijgaan. Nochtans maakte ze vorig jaar haar debuut als first lady op de G7-top in Italië, en trok ze later ook naar de G20-top in Duitsland. De afwezigheid voedt de speculaties over Melania's gezondheid en huwelijk. Het is al van 10 mei geleden dat de first lady in het openbaar gezien werd.