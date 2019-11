Exclusief voor abonnees Meisjes van 12 en 13 gearresteerd voor mishandeling Lindsai (13) 15 november 2019

De Antwerpse politie heeft twee minderjarigen - meisjes van 12 en 13 jaar - opgepakt voor de vechtpartij aan de poort van het Stedelijk Lyceum in Merksem. Daar werd de 13-jarige Lindsai één week geleden na schooltijd in elkaar geslagen door een groepje medeleerlingen. Het meisje uit Brasschaat liep meerdere kneuzingen en zelfs een hersenschudding op. De aanval werd gefilmd en verspreid via de sociale media. De ouders van het slachtoffer deden een aangifte, waarna alle beschikbare beelden bekeken en geanalyseerd werden. Dat resulteerde gisteren in de twee arrestaties. De tieners werden voorgeleid bij het parket van Antwerpen en na een uitgebreid gesprek kregen ze strenge voorwaarden opgelegd, waaronder een contactverbod met het slachtoffer. Vervolgens mochten ze beschikken.

