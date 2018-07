Meisjes van 10 en 18 komen om bij schietpartij in Toronto 24 juli 2018

00u00 0

In de Canadese stad Toronto zijn zondagavond twee mensen gedood bij een schietpartij. Een 29-jarige man in zwarte kledij haalde in een drukke wijk vol restaurants een wapen boven en schoot zo'n 20 keer. Twee meisjes van 10 en 18 overleefden het niet, 13 anderen raakten gewond. De dader kwam zelf om toen de politie ter plaatse was, al is het nog niet duidelijk of hij zelfmoord pleegde of geraakt werd door een politiekogel. Autoriteiten onderzoeken alle pistes over het motief van de man, en houden er rekening mee dat het om terrorisme gaat. Toronto kent de jongste tijd steeds meer schietpartijen, meestal veroorzaakt door bendes. Sinds begin dit jaar werden 212 vuurgevechten geteld die aan 26 mensen het leven hebben gekost, tegenover 188 schietincidenten met 17 doden in dezelfde periode vorig jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN