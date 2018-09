Meisjes hebben evenveel talent voor wiskunde als jongens 05 september 2018

Op kleuterleeftijd beschikken meisjes en jongens over evenveel elementaire wiskundige vaardigheden. Dat jongens op het einde van de lagere school beter scoren op rekenen en nadien meer kiezen voor een STEM-richting, zoals wiskunde, exacte wetenschappen of techniek, is dus géén gevolg van aanleg. Prof Bert De Smedt (KU Leuven) schotelde 410 kinderen uit de tweede kleuterklas, verspreid over 17 scholen, acht wiskundige testjes voor, zoals voorwerpen tellen, cijfers benoemen en getallen ordenen. Voor geen enkele van de acht taken werd er tussen de jongens en meisjes een significant verschil geregistreerd. En toch is er tegen het zesde leerjaar dus een niveauverschil van gemiddeld meer dan 10%, zo blijkt uit het Vlaams Peilingsonderzoek van 2016. "Onbewust kunnen stereotypen als 'meisjes hebben minder interesse in wiskunde' leiden tot lagere verwachtingen."

