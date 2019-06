Exclusief voor abonnees Meisje zit met paard in rijdende aanhangwagen 24 juni 2019

Bij controles langs de E403 en N36 tussen Izegem en Roeselare is in een aanhangwagen voor paarden een minderjarig meisje gevonden. Het kind zat samen met haar paard in de rijdende aanhangwagen om het dier tijdens haar eerste ritje kalm te houden. "Erg onveilig", zegt commissaris Carl Vyncke. "Het meisje kon tijdens het rijden op geen enkele manier de aanhangwagen verlaten of communiceren met de bestuurder." Hij mag zich aan een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten. In een andere wagen werd ook een jongen gevonden tussen een lading huishoudmateriaal en speelgoed. Enkel zijn hoofd was nog zichtbaar. (LSI)