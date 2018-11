Meisje van plezier berooft verlamde klant 20 november 2018

In het Oost-Vlaamse Lede is vrijdagnacht een mindervalide thuis overvallen door een prostituee. De vrouw kwam al drie keer eerder langs om haar diensten te verlenen aan de man, die op zijn 15de zwaar verlamd raakte bij een ongeval. "Ik schaam me daar niet voor. Die meisjes zijn het enige wat ik nog heb", vertelt hij. Toen de vrouw plots onaangekondigd op de stoep stond, opende de man zonder argwaan de deur. Twee gemaskerde kompanen keilden hem daarop meteen uit zijn rolstoel. Onder een regen van schoppen, slagen en bedreigingen vluchtten ze weg met 160 euro en de bankkaarten van de man. (KMJ)