Meisje van 50

Hilde Crevits (CD&V) mocht in 2017 een dubbel jubileum vieren: ze is 50 geworden en zetelt tien jaar in de Vlaamse regering. Tijd dus om in het archief te duiken. Daar vinden we een krantenartikel van 29 juni 2007 terug waarin het ministerschap door vriendinnen wordt omschreven als "haar ultieme meisjesdroom" en door haar kinderen als het begin van meer. "Nu nog minister-president of premier. Mama aan de top." Tien jaar later is mama viceminister-president en steekt ze ook zelf haar ambitie niet meer weg om de eerste vrouwelijke chef van Vlaanderen te worden. "Ik voel meer wijsheid", zei ze dit jaar. Dat Crevits rijp is voor een trapje hoger - in de regering of in de CD&V - erkennen vandaag vriend en vijand. Als minister van Onderwijs in een lastig werkkader van besparingen, migratie, lerarenkrapte, slechtere PISA-resultaten en Koen Daniëls (N-VA), blijft ze vlot overeind. Maar tussen droom en daad gaapt wel een krater: in de laatste peiling is CD&V maar half zo groot als de N-VA van Geert Bourgeois. (DDW)

