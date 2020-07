Exclusief voor abonnees Meisje van 5 overleden na val uit raam 02 juli 2020

Een meisje van 5 uit Luik is dinsdagavond overleden na een val uit een raam. De kleuter woonde met haar familie in een flatgebouw in de wijk Vennes en het is daar dat het drama plaatsvond. Volgens buurtbewoners zou ze rond 21.20 uur gevallen zijn vanuit een appartement op de derde verdieping, aan de achterzijde van het gebouw. Het parket van Luik stuurde een deskundige ter plaatse. Volgens zijn eerste vaststellingen gaat het om een ongeval en is er geen kwaad opzet mee gemoeid. (IBO)