Exclusief voor abonnees Meisje van 17 aangerand op weg naar station 07 januari 2020

00u00 0

Een onbekende man heeft gisteren in het West-Vlaamse Lichtervelde 17-jarig meisje aangerand. Rond 7 uur, toen ze op weg was naar het station, greep hij haar plots langs achter vast. "Hij pakte me bij mijn keel en maakte rare bewegingen met zijn heupen", vertelt slachtoffer Alicia. "Ik begon te gillen en draaide me om, maar hij keerde zich onmiddellijk om, gaf me nog een trap op de rug en ging op de loop."

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis