Meisje van 16 zwaargewond na steekpartij 19 februari 2019

Een meisje van 16 jaar is gisteren zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan het station in Mol. Een meisje van 19 is opgepakt als verdachte. "Rond 17.45 uur kregen twee minderjarige en twee meerderjarige meisjes ruzie. Een van hen haalde een aardappelmes boven", aldus de politie. Het 16-jarige slachtoffer kreeg het mes in de buik en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Haar vriendin van 17 werd ook gestoken, maar raakte slechts lichtgewond. "De jonge vrouw van 19 is gearresteerd, de tweede verdachte wordt nog opgespoord", klinkt het bij de politie. "Volgens de eerste informatie kenden daders en slachtoffers elkaar en waren er voordien al pesterijen en ruzie geweest, die aan de basis lagen van de steekpartij." De politie gaat verdachten, slachtoffers en getuigen verhoren en de camerabeelden van het station bekijken. (JVN)

