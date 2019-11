Exclusief voor abonnees Meisje van 10 rijdt 5-jarige aan tijdens 'rijles' met opa 19 november 2019

00u00 0

Een opmerkelijke zaak in de politierechtbank van Turnhout gisteren: daar stond een 77-jarige opa terecht omdat hij zijn 10-jarige kleindochter met een terreinwagen had leren rijden op de openbare weg. Tijdens die rijles reed het meisje in Mol een 5-jarig jongetje aan. Het kind liep een zware hersenschudding en sleutelbeenbreuk op. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de zaak. De grootvader daarentegen toonde geen enkel schuldinzicht. "Ik heb al mijn kinderen en kleinkinderen leren rijden", zei hij. "Het was toeval dat het nu mis ging." Hij riskeert één jaar cel en vijf jaar rijverbod. (JVN)