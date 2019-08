Exclusief voor abonnees Meisje uit wasmachine bevrijd dankzij wasmiddel 20 augustus 2019

De brandweer is zondagavond om 21.45 uur in Schaarbeek moeten uitrukken om een 9-jarig meisje te bevrijden uit de wasmachine van haar ouders. Het meisje was erin geslaagd haar beide onderbenen tot en met de knieën in de trommel van de wasmachine te krijgen, maar geraakte er niet meer uit, ook niet met behulp van haar ouders. De brandweerlui smeerden haar onderbenen in met wasmiddel en slaagden er zo in haar te bevrijden zonder de wasmachine te demonteren. Een ziekenhuisopname was niet nodig. Waarom het meisje in de wasmachine was gekropen, is niet bekend. (SMZ)

