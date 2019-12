Exclusief voor abonnees Meisje steekt klasgenoot neer op tweede schooldag 06 december 2019

In het Lyceum aan de Stroom in Temse heeft een meisje een medeleerling neergestoken. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar was er gelukkig niet erg aan toe. Het incident gebeurde in een klas van het vierde jaar BSO Verkoop. "Het meisje haalde tijdens een discussie plots een mes vanonder haar sjaal en stak de jongen in het been", zeggen klasgenoten. De begeleidende leerkracht - verpleegster van opleiding - heeft de eerste zorg toegediend. De dader werd door de politie opgepakt en is geschorst. Beide scholieren zaten nog niet zo lang op de school. De jongen was er pas twee maanden, het meisje zelfs amper twee dagen.