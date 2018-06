Meisje met hersentumor zet experimentele therapie in Mexico voort: "Al 13 behandelingen, maar als Maithili wil stoppen, stopt het ook" Celien Moors en Mathias Mariën

11 juni 2018

05u00 0 De Krant Maithili Vanhille was vastbesloten: mochten scans uitwijzen dat de tumoren in haar hoofd groeiden, dan zou de 13-jarige uit Assebroek de experimentele kankerbehandeling in Mexico stopzetten. Een lichaam kan maar zoveel dragen. Maar kijk: de tumoren bleken stabiel en Maithili gaat dóór. Vandaag komt het meisje weer thuis, na haar dertiende behandeling. "Maar zegt ze nu dat het moet stoppen, dan stopt het ook", zegt papa Sam.

Sam Vanhille is moe van de laatste paar dagen. Vorige week zwaaide hij zijn vrouw Stefanie en dochter Maithili uit op de luchthaven van Schiphol. Zij trokken voor de zoveelste keer richting Monterrey, een industriestad in het noorden van Mexico; hij bleef samen met zoon Moroni (16) thuis in het West-Vlaamse Assebroek. Daar wachtten ze bang op nieuws, tot Stefanie om 4 uur donderdagnacht belde. Met de boodschap: we gaan dóór. Op de scans was te zien dat de twee tumoren in Maithili's hersenstam niet meer al te actief zijn. Dus kreeg het tienermeisje afgelopen vrijdag in Mexico voor de dertiende keer via de lies een cocktail van medicijnen ingespoten. Na een bijzonder zware periode klonk de tiener weer positief. "Als de resultaten positief blijven, blíjven we ook doorgaan", vertelt Sam.

Herinneringen maken

